Bologna, lesione del retto femorale destro per Immobile

Il Bologna comunica l’entità dell’infortunio di Immobile: lesione di secondo grado e rientro a fine ottobre.

Brutte notizie per Vincenzo Italiano che dopo solo una partita in Serie A deve già fare i conti con gli infortuni di Immobile e Casale.

Intorno al 30′ del primo tempo di Roma-Bologna, infatti, l’attaccante rossoblù è dovuto uscire dal campo per un infortunio, al suo posto è entrato Castro.

Anche Nicolò Casale è stato costretto ad uscire all’intervallo per via di un infortunio rimediato nel corso del primo tempo, al suo posto è subentrato il neo acquisto Vitik.

L’annuncio ufficiale arriva proprio da una nota sui social del Bologna. Ecco di seguito il comunicato ufficiale.

Lesione di secondo grado per Immobile: il comunicato del Bologna

Il Bologna ha comunicato ufficialmente l’entità dell’infortunio di Ciro Immobile e di Nicolò Casale.

“Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)“.