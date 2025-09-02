Qualche assenza importante nella lista Uefa del Bologna: fuori Immobile, De Silvestri, Sulemana e Dominguez

Vincenzo Italiano ha deciso di escludere Ciro Immobile dalla lista Uefa del Bologna. L’ex attaccante del Besiktas, che si è fermato nel match d’esordio contro la Roma a causa di una lesione del retto femorale, non sarà quindi a disposizione dei rossoblù per la League Phase di Europa League.

Oltre al classe ’90, rimane fuori dalla lista anche Ibrahim Sulemana, ultimo acquisto del calciomercato del Bologna. L’ex Atalanta è arrivato in prestito con diritto di riscatto proprio nell’ultimo giorno della sessione estiva.

Non entrano nell’elenco dei 23 anche De Silvestri e Dominguez. Il terzino era stato escluso dalla lista Uefa anche nella scorsa Champions League, e aveva commentato così la decisione: “Ci sono rimasto male, ma il ‘noi’ è più importante“.

L’argentino, invece, era stato uno dei nomi in uscita proprio nel finale del calciomercato. Il classe 2003 era finito nel mirino della Roma, ma la trattativa non si è concretizzata.

Bologna, la lista Uefa

Nella lista di Vincenzo Italiano trova invece spazio Federico Bernardeschi, che sogna di tornare protagonista in Europa dopo gli anni in MLS con la maglia del Toronto, mentre non poteva mancare Castro. Spazio anche al giovane Massimo Pessina, portiere classe 2007 che già collezionato due convocazioni in questo inizio di stagione. Di seguito la lista completa.

1 Skorupski, 2 Holm, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 33 Miranda, 41 Vitik, 80 Fabbian.