Ciro Immobile (Imago)

Ciro Immobile può quasi considerarsi un nuovo giocatore del Bologna: si aspetta solo il via libera definitivo del Besiktas

Ciro Immobile è a un passo dal Bologna. La trattativa per riportare l’attaccante azzurro in Italia sembrava solamente un sogno per i rossoblù, ma adesso è diventata più che realtà.

Dopo i contatti degli ultimi giorni con il Besiktas ora si è assottigliata di molto la differenza economica per far quadrare i conti, e gli emiliani aspettano il via libera definitivo dei turchi che arriverà nelle prossime ore.

L’ex capitano della Lazio firmerà un contratto di un anno più opzione, ma intanto è ormai cosa fatta per il suo ritorno in Italia.

Dopo una sola stagione in Turchia, in cui ha messo a segno 19 gol in 41 partite, Immobile si prepara a tornare in Serie A, dove ha fatto la storia.