Bologna, in arrivo Ibrahim Sulemana in prestito dall’Atalanta
Ibrahim Sulemana lascia l’Atalanta: giocherà nel Bologna
Rinforzo in arrivo a centrocampo per il Bologna, che regalerà a Vincenzo Italiano Ibrahim Sulemana.
Il centrocampista classe 2003 si trasferirà in rossoblù in prestito dall’Atalanta.
Lascia così i bergamaschi dopo una sola stagione, oltre al precampionato trascorso agli ordini di Ivan Juric.
Nell’ultima annata ha giocato 10 partite totali, dando segnali molto postivi nel finale di stagione, quando ha trovato 2 reti in campionato.