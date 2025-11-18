Si allunga ancora la lista infortuni in casa Bologna: le ultime in vista della gara di campionato contro l’Udinese di sabato 22 novembre

Dopo la notizia dell’infortunio di Holm, si è allungata ancora la lista dei giocatori infortunati in casa Bologna.

Vincenzo Italiano ha infatti perso il suo giocatore per circa 10 giorni dopo l’infortunio non strutturale rimediato al retto femorale destro con la sua nazionale.

Inoltre, l’allenatore dovrà già fare a meno di Skorupski per almeno altri 40/45 giorni e di Rowe e Cambiaghi per 2/3 settimane.

In vista dell’Udinese, trasferta in programma per sabato 22 novembre alle 15, i rossoblù dovrebbero però ritrovare tra i pali Ravaglia.

Bologna, la situazione infortuni

Durante la sfida tra Svezia e Svizzera, Holm si è fatto male e dovrà stare fermo quasi 2 settimane. Molto probabile un impiego di Zortea, arrivato in estate dal Cagliari e pronto a sostituire il terzino svedese, che veniva da un periodo di forma smagliante con 5 contributi al gol in 5 gare.

Fermo ancora ai box c’è anche Freuler. Così come Immobile, che punta però a una convocazione per la gara contro l’Udinese. Da segnalare c’è anche la situazione legata a Dominguez, che potrebbe essere schierato da Italiano in campionato ma non in vista della gara di Europa League contro il Salisburgo visto che l’argentino non compare nella lista UEFA rossoblù.