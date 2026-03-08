Il Verona segna il 3-1, ma il gol è annullato per fallo di Gagliardini a inizio azione: la ricostruzione
Il Verona ‘chiude’ il match ma il Var ferma tutto. La ricostruzione di cos’è successo
Poteva finire addirittura per 3-1 in favore del Verona la partita del Dall’Ara contro il Bologna. Dopo 3 gol in 8 minuti a inizio secondo tempo, all’87’ Amin Sarr aveva trovato il primo gol in stagione in Serie A.
Ennesimo contropiede dei gialloblù e secondo assist di giornata di Gift Orban a favorire il compagno svedese che, dopo aver vinto il corpo a corpo con Lucumì, aveva messo il pallone in porta.
Si rimane sull’1-2, però, a causa di un fallo precedente a inizio azione di Gagliardini su Dominguez. Mani sulla schiena dell’argentino che cade a terra. Il direttore di gara, quindi, annulla la rete dopo revisione a bordo campo. Di seguito riportiamo l’announcement fatto dall’arbitro Mucera: “Nell’azione che porta l gol, il numero 63 del Verona (Gagliardini, ndr) commette un fallo. Decisione: gol annullato“.
Si ritorna quindi dall’altra parte del campo, con Bernardeschi che calcia una punizione dal limite dell’area ma non trova lo specchio. Dopo 6 minuti di recupero, poi, il match finisce proprio 1-2. Tre punti fondamentali per i gialloblù per continuare a sperare: ora la zona salvezza è distante 7 punti.