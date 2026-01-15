Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, Helland ha terminato la prima parte di visite mediche

Gianluca Di Marzio 15 Gennaio 2026
In dirittura Helland al Bologna
Eivind Helland ha iniziato le visite mediche con il Bologna: il norvegese arriva dal Brann

Il Bologna ha messo a segno il primo acquisto del mercato invernale: Eivind Helland, difensore centrale classe 2005 che arriva dal Brann.

I rossoblù hanno raggiunto un accordo con i norvegesi per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 6 milioni di euro, e hanno già accolto il giocatore.

Il 20enne, infatti, è arrivato nella mattinata di oggi – 15 gennaio – a Isokinetic per svolgere le visite mediche con gli emiliani.

Un rinforzo importante per Vincenzo Italiano, visto soprattutto l’infortunio di Jhon Lucumi: il colombiano, che ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, starà fermo per più di 3 settimane.