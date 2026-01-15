Bologna, Helland ha terminato la prima parte di visite mediche

Eivind Helland (IMAGO)

Eivind Helland ha iniziato le visite mediche con il Bologna: il norvegese arriva dal Brann

Il Bologna ha messo a segno il primo acquisto del mercato invernale: Eivind Helland, difensore centrale classe 2005 che arriva dal Brann.

I rossoblù hanno raggiunto un accordo con i norvegesi per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 6 milioni di euro, e hanno già accolto il giocatore.

Il 20enne, infatti, è arrivato nella mattinata di oggi – 15 gennaio – a Isokinetic per svolgere le visite mediche con gli emiliani.

Un rinforzo importante per Vincenzo Italiano, visto soprattutto l’infortunio di Jhon Lucumi: il colombiano, che ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, starà fermo per più di 3 settimane.