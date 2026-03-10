Bologna, doppio rientro verso la Roma: Heggem e Miranda in gruppo

Seduta a Casteldebole a due giorni dall’andata degli ottavi di Europa League: due recuperi per il Bologna

A due giorni dalla sfida di Europa League contro la Roma, il Bologna è tornato ad allenarsi a Casteldebole, iniziando la marcia di avvicinamento all’andata degli ottavi di finale. Il gruppo rossoblù ha svolto un programma differenziato, come da prassi dopo l’ultimo impegno di campionato.

I calciatori maggiormente impiegati nella gara contro il Verona hanno effettuato lavoro di scarico, mentre il resto della rosa è stato impegnato in esercitazioni tattiche e in una partitella a metà campo, con intensità e ritmo utili a mantenere alta la condizione.

Le indicazioni più positive arrivano però dall’infermeria: Torbjorn Heggem e Juan Miranda sono rientrati regolarmente in gruppo, prendendo parte all’intera seduta insieme ai compagni.

Un recupero importante per lo staff tecnico in vista del primo atto della sfida europea.