Fallo di mano e rigore per il Bologna al 99′: cosa è successo

Il Bologna ha ottenuto un calcio di rigore al 99′ per un fallo di mano segnalato dopo l’intervento del VAR e la spiegazione dell’arbitro

Succede di tutto nel finale tra Bologna e Genoa.

La gara, bloccata sul pareggio fino al recupero, si è conclusa dopo 103 minuti per un calcio di rigore assegnato alla squadra di Italiano, poi trasformato da Orsolini al 99′.

Nell’azione che ha portato al penalty per i rossoblù, Ekuban ha deviato il pallone, poi colpito dal braccio da Carboni. Dopo un lungo intervento del VAR, l’arbitro Collu ha deciso di assegnare il rigore.

“Il giocatore del Genoa fa un extra movimento con la mano” è stata la spiegazione del direttore di gara. Nel finale Collu ha espulso per proteste l’allenatore del Genoa Patrick Vieira.