Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa

Il Bologna ospita il Genoa con l’obiettivo di riprendere a fare punti. La squadra di Italiano è infatti reduce da due sconfitte nelle prime tre partite stagionali, nelle trasferte contro Roma e Milan. Nel mezzo la vittoria interna contro il Como, grazie a un gol di Riccardo Orsolini.

Gli uomini di Vieira, invece, cercano il primo successo stagionale. La squadra rossoblù ha raccolto due pareggi contro Como e Lecce, oltre alla sconfitta al Ferraris contro la Juventus alla seconda giornata.

Entrambe le squadre sono attese da un impegno infrasettimanale. Per il Bologna, infatti, è in programma l’esordio in Europa League contro l’Aston Villa. Il Genoa, invece, è atteso dal sedicesimo di finale di Coppa Italia contro l’Empoli.

Di seguito le formazioni ufficiali per la sfida: calcio d’inizio alle ore 15:00.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Rowe, Ferguson, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumì, Cambiaghi, Fabbian.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira

A disposizione: Lysionok, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Messias, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Martinez, Otoa, Fini, Venturino.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita tra Bologna e Genoa, in programma sabato 20 agosto alle 15:00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn.