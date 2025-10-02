Bologna-Friburgo, rigore per i tedeschi assegnato con il VAR e risultato in parità
Rigore per i tedeschi assegnato con il VAR: cosa è successo nell’area rossoblù all’inizio del secondo tempo.
Al 55′ del match tra il Bologna e il Friburgo c’è un episodio al centro dell’area rossoblù. Dopo un rimpallo il pallone termina sulla mano larga di Castro.
Il pallone termina sui piedi dell’attaccante del Friburgo che calcia verso la porta ma trova una gran risposta del portiere polacco. Gioco che però viene interrotto per rivedere quanto accaduto negli istanti prima al VAR.
Nenad Minakovic viene richiamato all’OFR e decide per il penalty a favore dei tedeschi.
Sul dischetto si presenta Adamu che spiazza Skorupski e pareggia il gol iniziale di Orsolini.