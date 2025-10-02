“Mehr als Fußball”: alla scoperta del Friburgo, prossimo avversario del Bologna

Impegno sociale e sostenibilità ambientale oltre al calcio: la missione del Friburgo, avversario del Bologna in UEFA Champions League

Dopo la trasferta di Birmingham il Bologna attende il Friburgo al Dall’Ara nella seconda giornata di League Phase di Europa League.

“Mehr als Fußball” — “Oltre il calcio” — è il mantra della squadra proveniente dal Baden-Württemberg. Non solo un motto, perché i tedeschi negli anni hanno portato avanti progetti per il sociale e la sostenibilità economica.

“…Aber auch Fußball” (“Ma anche calcio”). Questo lo aggiungiamo noi, perché a una partita dalla fine della scorsa Bundesliga il Friburgo era qualificato per questa Champions League, salvo poi perdere all’ultima giornata e farsi scavalcare dal Borussia Dortmund.

Verso Bologna-Friburgo: i giocatori da tenere d’occhio

Il massimo artefice dell’ottima stagione scorsa è stato Julian Schuster, giovane allenatore la cui carriera è cominciata, e continuata, proprio a Friburgo. Dopo il ritiro da calciatore nel 2018, il 44enne originario di Bietingheim-Bissingen ha iniziato la carriera in panchina, facendo sia il vice allenatore sia il talent manager (fonte: transfermarkt.com). Al primo anno da guida tecnica della prima squadra Schuster ha ottenuto buoni risultati, concludendo il campionato al quinto posto, a due soli punti dal quarto. Quest’anno il Friburgo ha cominciato con due sconfitte in Bundesliga, ma ora è imbattuto da 4 partite consecutive, compresa la vittoria contro il Basilea nella prima giornata di Europa League.

Nella passata stagione il trascinatore della squadra è stato Ritsu Doan, centrocampista offensivo giapponese ora all’Eintracht Francoforte, autore di 10 gol solo in campionato. Insieme a lui anche una grande conoscenza italiana: Vincenzo Grifo. Il fantasista italiano gioca da 6 anni consecutivi a Friburgo (più altri due precedenti) e con la sua qualità è un vero e proprio faro per la squadra. Occhi puntati anche su Atubolu, il giovane portiere della Nazionale tedesca U21, ben protetto dall’esperta difesa formata da capitan Günter, Lienhart e Matthias Ginter. Il peso dell’attacco è sulle spalle di Igor Matanovic, giovane centravanti arrivato da Francoforte. L’acquisto più importante dell’ultima sessione di calciomercato è stato invece Suzuki, trequartista giapponese arrivato dal Brøndby.

Impegno sociale e ambientale: le iniziative del club

Come accennato, il Friburgo pensa e va oltre il calcio. Lo stadio — Europa-Park-Stadion — è un vero e proprio esempio di sostenibilità e modernità grazie al tetto coperto di pannelli solari. Vicino all’impianto ci sono più stalli per le biciclette che parcheggi per le auto, e chi si reca alla partita coi mezzi pubblici non paga il biglietto. Una vera e propria sinergia “green” tra calcio e città, che promuove e incentiva i cittadini ad adottare uno stile di vita attento alle tematiche ambientali. Iniziative, quelle portate avanti dal club che sorge nel mezzo della Foresta Nera, che gli hanno consentito di entrare nella top 10 del Football Sustainability Index 2023, un certificato dell’impegno ecologico della società, ritenuta appunto tra le 10 più sostenibili d’Europa.

“Mehr als Fußball” non è infatti solo un motto, ma il nome delle attività che il Friburgo organizza per mantenere il proprio impegno sociale. Un esempio è quello del 2020, quando la squadra ha proposto dei progetti atti a incentivare lo sport e il movimento tra i giovani, chiamati Camp Füchsle. Anche il concetto di comunità è una caratteristica fondante del club proveniente dal sud della Germania: il Friburgo è infatti al 100% un’associazione sotto il controllo dei membri, 35 mila persone che detengono le quote della società.

La squadra di Schuster nelle ultime stagioni ha però anche dimostrato di saper scendere in campo e farlo nel modo giusto. Il Bologna dovrà essere bravo a limitare il talento dei giocatori offensivi e trovare il modo di colpire nel momento più giusto, in una partita che si prospetta ad alta intensità.