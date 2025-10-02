Bologna-Friburgo, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Bologna-Friburgo, match valido per la seconda giornata di League Phase di Europa League.
Terminano i due giorni di Champions, ora tocca a Europa e Conference League scendere in campo. Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Friburgo al Dall’Ara.
I padroni di casa arrivano alla partita dopo il 2-2 rimediato in casa del Lecce al Via Del Mare, mentre in Europa è arrivata una sconfitta per 1-0 nella gara d’esordio contro l’Aston Villa.
Anche gli ospiti hanno pareggiato nell’ultima uscita in campionato: 1-1 contro l’Hoffenheim. In Europa, invece, sono arrivati i primi 3 punti con la vittoria sul Basilea.
Fischio d’inizio alle 18:45: le formazioni ufficiali di Bologna-Friburgo.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Friburgo
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Casale, Zortea, Dallinga, Miranda, Fabbian.
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster
A disposizione: Muller, Huth, Jung, Scherhant, Holer, Suzuki, Eren Dinkci, Hofler, Gunter, Matanovic, Rosenfelder, Ogbus.
Dove vedere Bologna-Friburgo in TV e streaming
Il match tra Bologna e Friburgo, in programma giovedì 2 ottobre alle 18:45, si giocherà al Dall’Ara. La partita di Europa League potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go.