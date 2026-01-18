Decisamente non soddisfatto Vincenzo Italiano del primo tempo del Bologna: all’intervallo arriva la rivoluzione

Segnale fortissimo di Vincenzo Italiano alla sua squadra all’intervallo di Bologna-Fiorentina.

L’allenatore rossoblù, con la sua squadra sotto 2-0 dopo i primi 45 minuti a tinte quasi unicamente viola, ha rivoluzionato la formazione tra un tempo e l’altro.

Sono arrivate ben 4 sostituzioni tutte insieme, cambiando 4 giocatori di movimento su 10 in un colpo solo.

Ad entrare sono stati Fabbian, Zortea, Rowe e Moro, che hanno preso il posto di Odgaard, Holm, Orsolini e Freuler.