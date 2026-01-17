Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: il club viola non chiede il rinvio

La Fiorentina non chiede il rinvio

Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente. Questa la decisione della Lega Serie A dettata dalla scelta del club viola di non chiedere il rinvio a seguito della morte del presidente Rocco Commisso

La partita, in programma domenica 18 gennaio alle ore 15.00, si giocherà regolarmente.

Si gioca anche Fiorentina-Genoa di Serie A Women oggi – sabato 17 gennaio – alle 15.

Fiorentina, è morto il presidente Commisso: aveva 76 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Rocco Commisso. Il proprietario della Fiorentina è morto nella notte italiana: aveva 76 anni. A darne l’annuncio è stato il club viola con un comunicato. “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa” è il comunicato della Fiorentina. “Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso”.

Presidente dei New York Cosmos dal 2017, il 6 giugno 2019 aveva acquistato la Fiorentina.