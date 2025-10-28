Il commento di Gianluca Rocchi agli episodi arbitrali di Fiorentina-Bologna durante la trasmissione OpenVAR

L’8a giornata si è contraddistinta per diverse decisioni arbitrali controverse.

Tra i match che hanno generato più discussioni anche Fiorentina-Bologna. Al termine della partita Claudio Fenucci, a.d. dei rossoblù, si è presentato davanti ai microfoni per avanzare lamentele nel merito delle scelte del direttore di gara, La Penna.

In particolare, a far arrabbiare il Bologna è stato il rigore non assegnato dall’arbitro a seguito di un contatto nell’area di rigore viola tra Sabiri e Bernardeschi. Contatto da cui è poi scaturita la ripartenza della Fiorentina che ha portato all’espulsione di Holm per doppia ammonizione.

Gianluca Rocchi, designatore dell’AIA, ha commentato così l’episodio a OpenVAR: “Per me non è rigore. L’atteggiamento dell’attaccante è proprio quello che non vogliamo, la decisione è corretta”. La spiegazione della sala VAR è stata invece: “Contatto molto laterale, parziale, leggero”.

Il commento di Rocchi sugli episodi arbitrali

Il Bologna ha anche protestato per un rigore non concesso dopo tocco di mano di Dodo in area di rigore. In merito Rocchi aggiunge: “Per noi era rigore. È un gesto istintivo, ma di uno che cerca di accomodarsi il pallone”.

Una decisione giusta e una no quindi: secondo il designatore è quindi Bernardeschi ad accentuare il contatto con Sabiri, che lo tocca in modo marginale e lieve. Da punire invece il tocco di Dodo per quanto fortuito.