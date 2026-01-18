La Fiorentina passa in vantaggio sul campo del Bologna: dopo il gol annullato a Ndour, ecco quello di Mandragora

Succede di tutto in 2 minuti a Bologna. Il gol del possibile vantaggio viola di Ndour è infatti stato annullato per fuorigioco a inizio azione di Parisi.

Daniele Doveri, dopo la comunicazione del VAR, ha annunciato così la decisione: “A seguito di revisione, a inizio dell’azione che ha portato alla segnatura della rete, il numero 65 della Fiorentina (Parisi, ndr) si trovava in posizione di fuorigioco. Decisione: gol annullato”.

Poco male per la Fiorentina. Poco dopo è infatti arrivata la rete del vantaggio di Rolando Mandragora. Dopo il gol, il centrocampista è corso verso la panchina e ha mostrato alle telecamere — e baciato — una maglia della squadra con “Rocco 5″ sul retro.

Una dedica per il presidente, scomparso lo scorso 16 gennaio a New York, che da giovane era solito indossare proprio il numero 5 quando giocava a calcio alla Columbia Business School. Commisso ha infatti sfoggiato il 5 sia nella cerimonia di presentazione da proprietario dei New York Cosmos, sia al Franchi, quando divenne numero uno dei viola.