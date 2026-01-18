Le scelte ufficiali di Italiano e Vanoli per la gara tra Bologna e Fiorentina, valida per la ventunesima giornata di Serie A

Bologna e Fiorentina si affrontano al Dall’Ara per la ventunesima giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo nel ricordo del presidente viola Rocco Commisso, scomparso nelle scorse ore.

Oltre a osservare un minuto di silenzio, infatti, Bologna e Fiorentina giocheranno con il lutto al braccio, e la squadra di Vanoli ha effettuato il riscaldamento con una maglia per ricordare il suo numero uno.

I viola cercano un successo dopo i due pareggi contro Milan e Lazio, e una vittoria li porterebbe a 17 punti, gli stessi del Lecce al momento fuori dalla zona retrocessione. Dall’altra parte, i padroni di casa sono tornati a vincere contro il Verona, e puntano al secondo successo consecutivo.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

A disposizione: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Ibrahim, Fabbian.

FIORENTINA (4-1-4-1): de Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo.

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv e in streaming

La partita si disputa domenica 18 gennaio allo stadio Franchi di Firenze. Fischio d’inizio alle ore 15.

Il match sarà visibile in diretta tv e streaming tramite l’app di DAZN.