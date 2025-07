Bologna, Ferguson: “Quest’anno sarà complesso a livello fisico. Beukema via per la Nazionale”

Ferguson – IMAGO

Direttamente dal ritiro di Valles, Lewis Ferguson del Bologna ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Prosegue il ritiro a Valles del Bologna, tra amichevoli e allenamenti intensi che preparano i rossoblù a una stagione che si preannuncia nuovamente entusiasmante.

La squadra di Vincenzo Italiano vuole riconfermarsi per la seconda stagione consecutiva, dopo essersi qualificata in Champions League due anni fa e aver vinto la Coppa Italia la scorsa stagione.

Tra i protagonisti ovviamente anche Lewis Ferguson, capitano e trascinatore della squadra, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport prima di parlare in conferenza stampa.

“C’è grande certezza nel nostro spogliatoio. Questi nuovi arrivi, come Berna e Ciro, portano tanta qualità, gol, assist. Pobega sappiamo come lavora. C’è una squadra molto forte. Sarà più difficile fisicamente perché siamo in Europa League e giochiamo di giovedì e di domenica e ci sono meno giorni per recuperare“, ha esordito ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, le parole di Ferguson

Parlando ancora di mercato, Ferguson ha commentato anche la scelta di Beukema in conferenza stampa: “È uno dei miei migliori amici, lo sapete. Sono contento per lui, lo conosco meglio di tutti e so che per lui andarsene è stato difficile. Sam ama Bologna, la città, la squadra: è stato combattuto. Il suo sogno è giocare con la Nazionale e ha capito che doveva andare via da Bologna per farlo. Ora giocherà la Champions League e lotterà per lo scudetto. Sarà una stagione importante per lui al Napoli anche perché l’estate prossima ci sarà il Mondiale“. E poi su Ndoye: “Non dico nulla, è un giocatore del Bologna, poi vediamo cosa succederà. È normale che quando fai una stagione importante, come hanno fatto lui e Beukema, tanti club ti cerchino“.

Infine ha concluso parlando della possibilità di indossare la fascia da capitano: “In campo mi piace avere la responsabilità, poi con questa squadra è tutto più facile. Il capitano vero della squadra è De Silvestri, io lo sono in campo quando non c’è lui, ma abbiamo un bel gruppo di giocatori esperti: c’è anche Remo e ora anche Berna e Ciro“.