Bologna, Fenucci: “A breve parleremo con Orsolini, il rinnovo non sarà difficile”

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Orsolini, ma non solo

“A breve parleremo con l’agente di Orsolini. Riccardo è diventato l’idolo dei ragazzi che lo guardano. Ormai si immedesiamo completamente nel nostro club e per questo credo che ci saranno da considerare anche motivi di carattere emotivo. Il rinnovo non sarà difficile“.

Così l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha commentato sul rinnovo di Orsolini a margine delle conferenze di presentazione di Rowe e Sulemana.

Nell’intervista, Fenucci ha parlato inoltre dei rinnovi di Freuler e Skorupski, che “verranno ridiscussi a breve”.

Ma anche dell’inizio di campionato non proprio positivo fin qui per i rossoblù.

Bologna, le parole di Fenucci su Orsolini e non solo

“All’inizio del campionato fanno tutti fatica, abbiamo avuto cambiamenti importanti e i ragazzi nuovo si stanno adattando. Non siamo preoccupati, abbiamo fiducia nel mister e nel suo staff“, ha detto l’amministratore.

Che ha poi aggiunto sulla situazione di Lucumi di quest’estate: “Il ragazzo non ha dato avvisaglie di voler andare via, per questo sono partiti Beukema e Ndoye. Gli abbiamo proposto un nuovo contratto e stiamo aspettando risposta“.