L’Ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato in vista del doppio confronto con il Milan, commentando anche il futuro di Vincenzo Italiano

Il Bologna si prepara a una doppia sfida molto importante con il Milan. I rossoblù sono ancora in corsa per la Champions League, infatti si trovano a -1 da Roma, Lazio e Juventus, a pari merito con 63 punti.

La squadra di Italiano guarderà anche allo scontro diretto proprio tra biancocelesti e bianconeri, che all’Olimpico si giocano tantissimo per il quarto posto. La gara di San Siro, però, sarà il primo atto di un confronto che si ripeterà proprio a Roma, questa volta per la finale di Coppa Italia.

In vista dei due match contro i rossoneri, l’amministratore delegato del Bologna ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport durante la presentazione del “Trofeo Mongolfiera”.

L’Ad rossoblù ha parlato delle partite imminenti contro la squadra di Conceiçao e del futuro di Vincenzo Italiano, alla prima stagione a Bologna.

Bologna, le parole di Fenucci su Italiano

Fenucci ha esordito così: “La nostra volontà è di proseguire il nostro cammino con Vincenzo Italiano. Ora abbiamo due gare col Milan, dobbiamo pensare una gara alla volta: finita la gara di venerdì, un passaggio importante, penseremo poi alla finale di Coppa Italia, questo sogno collettivo che ha abbracciato tutta la città“.

L’amministratore delegato del Bologna ha concluso parlando della squadra e del suo percorso: “Questa è una squadra con grande professionalità, ragazzi splendidi che insieme hanno costruito l’anima del successo, la voglia di giocare insieme e divertirsi per cercare di raggiungere un traguardo importante. E per fare questo bisogna giocare anche su piccoli dolori, come ha fatto l’Inter col Barcellona“.