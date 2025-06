L’Amministratore Delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul mercato

Claudio Fenucci, dal Festival della Serie A, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni importanti sui giocatori del Bologna ma anche su Vincenzo Italiano.

Ha iniziato ribadendo la volontà del club: “I nostri giocatori vengono accostati ad altre squadre, è normale adesso, mentre durante il campionato mi dava fastidio. Il nostro obiettivo è trattenerne il più possibile, magari anche tutti, perché vogliamo continuare questo percorso di crescita sportiva.”

Continuando poi sul futuro di Beukema: “Potremmo convincerlo che con noi può fare ancora un percorso di crescita dandogli le giuste soddisfazioni economiche. Vorremmo veramente continuare con questo gruppo”

Si è poi soffermato sull’obiettivo principale del mercato del Bologna: “L’unica cosa che posso dire sul mercato dell’anno prossimo è che vorremmo una rosa un po’ più lunga, perché il trend degli infortuni suggerisce questo e le competizioni aumenteranno. Preferirei avere quindi qualche giocatore in più.”

Le parole di Claudio Fenucci

L’Amministratore Delegato si è poi soffermato sul suo Direttore Sportivo: “Sartori è al lavoro da tempo così come tutto il suo staff. C’è un lavoro preparato che va avanti per tutto l’anno”.

E, per concludere, ha rilasciato anche delle dichiarazioni su Vincenzo Italiano: “Il rapporto con Italiano è sempre stato molto buono e si è intensificato con il tempo, lui stesso aveva espresso il desiderio di rimanere da noi e abbiamo trovato velocemente un accordo per prolungare il rapporto. Non ho temuto di perderlo, ma in ogni caso volevamo che lui sentisse la voglia di andare avanti ed è quello che avvenuto alla fine.”