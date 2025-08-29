Bologna, Fenucci: “Dominguez? Vedremo se arriverà una proposta della Roma”

Le parole dell’amministratore delegato del Bologna sul calciomercato

Al termine del sorteggio delle sfide della League Phase di Europa League, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del mercato rossoblù.

Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in particolare dell’interesse della Roma per Benjamin Dominguez: “Vedremo se arriverà una proposta della Roma“.

Ma sul mercato ha puntualizzato: “Gli esterni davanti sono molti ma l’intenzione è mantenere tutti i giocatori che ora sono presenti in rosa“.