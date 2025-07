Il Bologna ha puntato gli occhi su Alieu Fadera del Como.

Il Bologna continua la sua attività sul mercato in entrata puntando gli occhi su Alieu Fadera del Como.

Il classe 2001 nell’ultima stagione in Serie A ha totalizzato un gol e 4 assist in 28 presenze.

I rossoblù lavorano anche sulle uscite, come annunciato il Bologna è in trattativa con la Cremonese per Martin Erlic.

Nel frattempo nei giorni scorsi si sono presentati sia Ciro Immobile sia Martin Vitik.