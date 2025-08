Bologna, è fatta per la cessione di Erlic al Midtjylland

È fatta per la cessione di Martin Erlic al Midtjylland: il difensore si prepara a lasciare l’Italia dopo 11 anni. I dettagli dell’accordo

È fatta per il trasferimento di Martin Erlic al Midtjylland. Il club danese e il Bologna hanno trovato un accordo per 5 milioni di euro più uno di bonus, come avevamo anticipato.

Il difensore classe ’98, che si prepara a lasciare l’Italia dopo 11 anni dal suo arrivo nelle giovanili del Parma, firmerà un contratto di 5 anni.