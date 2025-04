Bologna-Empoli, le formazioni ufficiali della semifinale di Coppa Italia

Le formazioni ufficiali di Bologna-Empoli, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le scelte di Italiano e D’Aversa

Il Milan ha strappato il pass per la finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma, e attende ora la propria avversaria.

Questa sarà decisa stasera, nella sfida del Dall’Ara tra Bologna ed Empoli che vede i rossoblù presentarsi con tre gol di vantaggio dopo l’andata.

La squadra di Italiano sta vivendo un grande momento di forma, come dimostrato dall’importantissima vittoria contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato e dal ritorno in zona Champions League.

Dall’altro lato, invece, i toscani sono in un periodo di difficoltà che va avanti da ormai diversi mesi. L’ultimo successo – escluso quello ai rigori in Coppa contro la Juventus – risale all’8 dicembre, e i ragazzi di D’Aversa nel frattempo sono stati inglobati in zona retrocessione.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Empoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Ebuehi, Kovalenko, Bacci, Sambia; Solbakken, Cacace; Konaté. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Empoli, Sebastiano Esposito (IMAGO)

Dove vedere Bologna-Empoli in tv e in streaming

La partita tra Bologna ed Empoli, in programma allo Stadio Dall’Ara alle 21, sarà visibile sulle reti Mediaset, e il canale dedicato è Italia 1.

Inoltre, sarà possibile assistere al match anche in streaming sul sito o sull’applicazione di Mediaset Infinity.