Bologna, contatti con Dzeko: il giocatore ha aperto al possibile ritorno in Italia

L’attaccante bosniaco potrebbe tornare in Italia dopo aver salutato il Fenerbahce: è un obiettivo del Bologna

Il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere di nuovo in Italia. Ci sono stati dei contatti iniziali tra il Bologna e l’attaccante bosniaco, che ha salutato il Fenerbahce dopo dopo due anni. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma il giocatore ha aperto al possibile ritorno in Italia. Su di lui c’è anche la Fiorentina e alcuni club esteri.

Originario di Sarajevo, l’attaccante che in passato ha vestito anche le maglie di Manchester City e Wolfsburg in questa stagione ha segnato 21 gol nelle 53 presenze totali tra tutte le competizioni.

Grande protagonista della stagione del Fenerbahce, Edin Dzeko potrebbe quindi tornare in Serie A. Con le maglie di Roma e Inter, il classe ’86 ha segnato in totale 151 gol tra tutte le competizioni, arricchendo il suo bottino personale con 69 assist.

Le sue reti non sono bastate alla squadra di Mourinho per vincere il campionato, terminando a 11 punti di distanza dal Galatasaray.

Dzeko, il saluto al Fenerbahce

Solo pochi giorni fa, Edin Dzeko aveva salutato il Fenerbahce: “È arrivato il momento di dire addio. Non è mai facile separarsi, specialmente quando un club lo si sente parte della propria pelle, come il Fenerbahçe ha fatto per me. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati come una famiglia per me in questi due anni: i miei compagni di squadra, l’allenatore, lo staff, la società, e tutte le persone che ogni giorno lavorano instancabilmente dietro le quinte“.

L’esperienza del bosniaco in gialloblù è durata due anni, raccogliendo 46 gol e 18 assist in 99 presenze.