Bologna, Di Vaio: “Joao Mario-Holm? Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Su Immobile…”

Le dichiarazioni di Marco Di Vaio Italiano, ds del Bologna, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida con il Milan

Archiviata la sessione invernale di calciomercato che ha riservato colpi di scena, prosegue imperterrita la Serie A. A chiudere la 23ª giornata di campionato c’è Bologna-Milan.

A partire dalle 20:45 allo stadio “Dall’Ara”, i due club si affrontano con obiettivi diversi. I rossoblù, attualmente al 10° posto, per rialzarsi dalle ultime due sconfitte consecutive.

I rossoneri, invece, per dimostrarsi sempre di più l’anti-Inter, che nelle ultime settimane grazie a quattro vittorie consecutive ha iniziato una mini fuga. Fondamentale quindi vincere per rimanere a -5 punti.

“Siamo ancora a metà campionato, abbiamo raggiunto un obiettivo primario, raggiungere il passaggio in Europa League, siamo ai quarti di finale di Coppa Italia e vogliamo difenderla fino alla fine“, ha commentato dunque Marco Di Vaio, ds del Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Bologna, Di Vaio: “Speriamo di aver fatto le scelte giuste sul mercato”

Il direttore sportivo rossoblù, poi, ha continuato ai microfoni di DAZN: “In campionato la squadra ha dimostrato di giocarsela sempre con tutti. Speriamo di tornare a fare punti in casa ne abbiamo bisogno“.

E ancora: “Immobile doveva diventare un giocatore importante per noi, per far respirare Castro e Dallinga, non ha trovato la giusta continuità quando è rientrato dall’infortunio, è capitata questa occasione e abbiamo deciso di separarci“.

Infine, anche un commento sullo scambio Joao Mario-Holm. “Stava trovando meno spazio, abbiamo puntato su un giocatore che ci può dare una spinta importante, speriamo di aver fatto la scelta giusta“.