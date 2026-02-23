Bologna, Di Vaio: “Dobbiamo recuperare compattezza e continuità”

Marco Di Vaio (IMAGO)

Le parole del direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio nel prepartita della sfida contro l’Udinese

Dopo la vittoria in campionato contro il Torino e la vittoria in Europa League contro il Brann, il Bologna cerca continuità.

Nel prepartita del match contro l’Udinese, il direttore sportivo dei rossoblù Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di Dazn: “Dopo la partita di andata avevamo passato due ore in cima alla classifica. Sembra tanto tempo fa, però è stato un momento molto importante per noi e per la squadra. Purtroppo da lì abbiamo cominciato a perdere posizioni e punti ed è cominciato un momento complicato”.

Ha proseguito: “Non abbiamo continuità, soprattutto in casa dove vorremmo tornare a vincere perché è troppo tempo che non lo facciamo. Veniamo da quattro sconfitte e dobbiamo reagire”.

Di seguito tutte le parole di Di Vaio.

Le parole di Di Vaio

Di Vaio ha proseguito analizzando i cambi nelle partite con Brann e Torino: “Sono accorgimenti giusti e corretti da parte dell’allenatore in un momento dove le cose non stavano girando bene. C’era fa ritrovare un po’ di comparezza e aggressività e presenza in mezzo al campo. Mi è sembrato un accorgimento giusto da parte dell’allenatore che ogni partita la interpreta in maniera diversa e con uomini diversi. Però questo tipo di attenzione era importante da trasmettere per la squadra perché veniamo da un periodo non facile e adesso dobbiamo recuperare la compattezza e continuità per riprendere il nostro gioco, le nostre convinzione e le nostre certezze. Stasera è una partita importante sotto questo punto di vista”.

Infine ha concluso: “Come sempre non è mai un fattore solo per determinare un mese e mezzo di risultati così altalenanti soprattutto di risultati in casa. Sono vari fattori, probabilmente dopo Udine viste le tante partite c’era tanta stanchezza. Come ha detto l’allenatore, c’è stato un po’ di appagamento mentale da parte della squadra che ha dato per scontato alcune cose che nel calcio non puoi mai fare, soprattutto per un calcio come il nostro in cui devi stare concentrato per 95 minuti e ogni piccola sbavatura ti può costare caro. Ne abbiamo pagate parecchie. I nostri errori ci hanno compromesso partite in cui avevamo fatto anche bene, come contro il Como o contro il Genoa fino al 2-0. Anche in altre partite dove la squadra aveva fatta bene non abbiamo portato a casa il risultato per mancanza di determinazione e concentrazione. Quindi sono vari fattori. Ora arriviamo da due vittorie e c’è dare dare continuità per ritrovare certezze in questo finale di campionato”.