Le parole di Marco Di Vaio prima della finale di Supercoppa italiana tra il Napoli di Conte e il Bologna di Italiano.

Manca sempre meno all’inizio della finale di Supercoppa italiana tra il Napoli di Antonio Conte e il Bologna di Vincenzo Italiano.

Prima della sfida ha parlato Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, per presentare il match.

Di Vaio ha esordito così: “C’è tanto entusiasmo, quello che ci serve in queste occasioni. Con l’Inter ce la siamo guadagnata, la sentiamo nostra, e vogliamo provarci fino alla fine“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete.

Bologna, le parole di Di Vaio

Il direttore sportivo del Bologna ha continuato: “Da qualche anno stiamo avendo risultati importanti con tanta continuità. Ci dà responsabilità, poi quando giochi queste partite, devi giocarle per vincere. I giocatori sentono questa responsabilità e faranno di tutto per regalare questa gioia ai tifosi”.

Ha poi concluso soffermandosi sull’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano: “Italiano? Il merito è tutto suo, lui ha portato questa sua mentalità, questa filosofia, il suo credo. All’inizio non è stato semplice, perché con Thiago facevamo un calcio diverso. Il mister all’inizio ha avuto difficoltà , però con il suo gruppo di lavoro ha trovato terreno fertile, perché i ragazzi si sono messi a completa disposizione”