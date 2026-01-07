Le parole di Marco Di Vaio, ds del Bologna, a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta

La diciannovesima giornata di Serie A continua con la sfida delle 18.30 tra Bologna e Atalanta. Pochi istanti prima del fischio d’inizio, Marco Di Vaio ha parlato di mercato a Sky Sport.

“Fazzini come altri giocatori sono molto interessanti. Sicuramente se devo parlare in modo generale ha fatto prestazioni interessanti e ha margini di miglioramento ma non è un nostro obiettivo al momento“, ha esordito parlando di mercato.

Per poi continuare: “L’obiettivo è recuperare energie mentali e fisiche perché dobbiamo tornare al nostri livello. Negli ultimi 20 giorni sono venute e mancare per tanti motivi alcune caratteristiche“.

Infine ha concluso parlando della situazione su Fabbian: “È un giocatore importante. Ha giocato da titolare la finale di Coppa Italia, una delle partite più importanti della storia recente del club: questo mostra la sua importanza. È un ragazzo che sta bene da noi ed è esploso qui da quando è arrivato. Per noi rappresenta tanto“.