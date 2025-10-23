Bologna, Di Vaio: “L’obiettivo è entrare nelle prime 24. Stasera dobbiamo vincere”

Le parole del direttore sportivo rossoblù a pochi minuti dalla sfida europea

A pochi minuti dalla sfida di Europa League contro lo Steaua Bucarest, il direttore sportivo Marco Di Vaio ha parlato così a Sky Sport: “Il nostro obiettivo è entrare nelle prime 24, per ora abbiamo raccolto un solo punto e stasera dobbiamo necessariamente vincere”.

Il dirigente rossoblù ha poi proseguito: “Siamo cresciuti in condizione, soprattutto i giocatori offensivi. Orsolini è entrato in forma, Cambiaghi ha fatto bene e si è meritato la convocazione in nazionale. Ci aspettiamo ora un salto di qualità da parte di Rowe dopo un periodo di adattamento, davanti abbiamo giocatori con grandi potenzialità che possono dettare la nostra fase offensiva in maniera positiva. Per me molto dipende dalla loro condizione e da come stanno in squadra. Speriamo di averli sempre in salute e di essere senza infortuni”.

Di Vaio ha concluso: “Difficoltà in trasferta? Forse ci manca un po’ di consapevolezza, cosa che abbiamo in casa. Una vittoria fuori casa ci potrebbe sbloccare per il prosieguo del cammino in Europa. Quest’anno dopo la prima gara, che è stata quasi una gara di Champions, possiamo dire la nostra. Dobbiamo stare attenti e fare partite importanti, con quell’attenzione che ci mettiamo quando giochiamo al Dall’Ara”.