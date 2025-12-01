Le scelte ufficiali di Italiano e Nicola

La tredicesima giornata si chiude con il Monday Night tra Bologna e Cremonese.

I rossoblù sono alla ricerca del quarto successo consecutivo che gli consentirebbe di agganciare Inter e Roma al secondo posto (a quota 27 punti).

Dall’altra parte, Vardy e compagni vogliono ribaltare il trend negativo delle ultime settimane.

Calcio d’inizio alle ore 20:45. Queste le scelte ufficiali di Italiano e Nicola.

Bologna-Cremonese, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: in attesa

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Barbieri; Terracciano, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: in attesa

Dove vedere Bologna-Cremonese in diretta tv e streaming

La gara tra Bologna e Cremonese, match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma alle ore 20:45, sarà visibile in esclusiva su Dazn.