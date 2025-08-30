Bologna-Como, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Italiano e Cesc Fàbregas per la sfida di campionato tra Bologna e Como.
Tornano in campo Bologna e Como per la seconda giornata di Serie A della stagione 2025/26. L’appuntamento è fissato alle ore 18:30 allo stadio Dall’Ara.
Da una parte i padroni di casa che arrivano al match dopo la sconfitta contro la Roma di Gasperini nella scorsa giornata.
Dall’altra il Como di Fàbregas è reduce dalla vittoria contro la Lazio di Sarri grazie alle reti di Douvikas e Nico Paz.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Bologna-Como.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Posch, Pobega, Bernardeschi, Rowe,Ferguson, Odgaard, Karlsson, Dallinga, Lucumì, De Silvestri, Corazza, Juan Miranda.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Addai
Bologna-Como, dove vedere in tv e streaming
La partita tra Bologna e Como, in programma sabato 30 agosto alle 18:30 al Dall’Ara, sarà visibile in tv su DAZN.
Sarà possibile vedere il match in diretta anche in streaming sull’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.