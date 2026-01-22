Le formazioni ufficiali della sfida della settima giornata di Europa League tra Bologna e Celtic.

Torna in campo l’Europa League e questa sera, giovedì 22 gennaio, andrà in scena la sfida tra Bologna e Celtic. L’appuntamento per la settima giornata della League Phase è fissato alle 18.45 al Dall’Ara.

I padroni di casa arrivano dopo 3 vittorie, 2 pareggi e la sconfitta a Birmingham contro l’Aston Villa. I rossoblù cercheranno di portare a casa i 3 punti visto il 13 posto in classifica.

Gli ospiti invece si presentano dopo 2 vittorie, un solo pareggio e 3 sconfitte arrivando a quota 7 punti.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Bologna-Celtic.

Bologna-Celtic, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro, Pobega; Rowe, Dallinga, Dominguez. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: in attesa

CELTIC: in attesa

A disposizione: in attesa

Dove vedere Bologna-Celtic in TV e in streaming

La partita tra Bologna e Celtic si disputerà allo Stadio Dall’Ara alle ore 18:45 di giovedì 22 gennaio.

La sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e NOW TV.