Bologna, Castro (imago)

Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Santiago Castro: prolungamento fino al 2030 per l’argentino

La serata di Coppa Italia – culminata con l’eliminazione ai quarti di finale – non è andata nel migliore dei modi, ma un piccolo premio per il gol segnato contro la Lazio Santiago Castro lo ha ricevuto comunque.

All’indomani della sfida persa contro i biancocelesti, in cui il classe 2004 ha segnato il gol del vantaggio per la propria squadra, il Bologna ha infatti ufficializzato il rinnovo fino al 2030 dell’attaccante argentino.

Un rinnovo che sa tanto di attestato di stima nei confronti del sudamericano, attaccante del presente e del futuro per il club rossoblù: Castro è infatti il titolarissimo del Bologna in avanti, e quest’anno ha già messo a referto 8 gol e 2 assist.

Gli emiliani hanno annunciato il suo prolungamento di contratto con un comunicato che recita: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030″.