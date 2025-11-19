L’attaccante del Bologna Santiago Castro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai 2

Il campionato, la parola scudetto e la Nazionale. Santiago Castro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai 2. L’attaccante del Bologna ha esordito parlando del prossimo impegno in Serie A: “È tanto tempo che il Bologna non batte l’Udinese dunque giocare lì sarà un grande stimolo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo qualche giorno per preparare bene la partita“.

Il numero 9 dei rossoblù ha commentato le voci sulla possibile vittoria dello scudetto: “Mancano 10 mesi di campionato, non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi: fare bene in ogni partita e ottenere risultati in tutte le competizioni“.

Castro ha commentato i tanti infortuni in casa Bologna: “Sembra che conviviamo con la sfortuna, abbiamo perso per infortunio 5 giocatori. La rosa è forte, il livello è alto e i sostituti possono rimpiazzare bene i titolari“.

L’attaccante, con doppio passaporto italo-argentino, ha chiuso a un futuro con la maglia dell’Italia: “Tanti, scherzando, mi invitano a vestire la maglia dell’Italia ma non posso e non voglio. Il mio desiderio è giocare con l’Argentina“.

La stagione di Castro

Santiago Castro è una delle certezze del Bologna. Reduce dall’ottima stagione arricchita dalla vittoria della Coppa Italia, anche quest’anno l’attaccante si sta confermando in Serie A e in Europa. Finora Castro ha totalizzato 4 gol e 1 assist in 12 partite tra campionato e coppe.

Vincenzo Italiano fa affidamento sull’argentino, le cui reti sono state finora provvidenziali per la squadra. Tutti i gol stagionali del numeri 9, infatti, hanno assicurato punti ai rossoblù. Ai goal valsi la vittoria contro Como (1-0), Genoa (2-1) e Parma (3-1, doppietta), si aggiunge la rete contro la Fiorentina che ha assicurato al Bologna un punto importante per inseguire, ancora una volta, l’obiettivo Europa.