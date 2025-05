Il Bologna ha esercitato l’opzione di acquisto di Nicolò Casale dalla Lazio: ecco il comunicato ufficiale del club.

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato ma i club stanno già iniziando a lavorare in vista della prossima stagione.

Tra questi il Bologna ha già iniziato a effettuare alcuni movimenti come annunciato dal club.

I rossoblù hanno esercitato l’opzione di acquisto definitiva di Nicolò Casale dalla Lazio. Il difensore sarà legato al club fino al 30 giugno 2028.

Di seguito il comunicato ufficiale della società rossoblù: “Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Nicolò Casale dalla SS Lazio: il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028“.

Bologna, il rendimento di Casale

Come annunciato dal club, il Bologna ha esercitato l’opzione di acquisto definitiva di Nicolò Casale. Il classe ’98 in questa stagione con i rossoblù ha totalizzato 23 presenze.

Tra queste importanti anche le 4 ottenute in Champions League rispettivamente contro Liverpool, Benfica, Dortmund e Sporting. Per non dimenticare le tre presenze in Coppa Italia, tra cui anche la notte della finale contro il Milan.