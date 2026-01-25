Bologna, confermato il cartellino rosso per Skorupski dopo On Field Review
Dopo On Field Review, il direttore di gara Maresca ha confermato il cartellino rosso a Skorupski durante Genoa-Bologna
Possibile svolta nel match tra Genoa e Bologna, che vede gli ospiti in vantaggio per 2-0.
In seguito a un’uscita sbagliata infatti, il portiere della squadra di Italiano Lukasz Skorupski ha commesso un fallo a centrocampo, sanzionato immediatamente con un cartellino rosso da Maresca.
Richiamato dal VAR per una On Field Review, il direttore di gara ha confermato la decisione, motivandola con la regola del DOGSO (impedimento di una grande occasione da gol).
Questo l’annuncio del direttore di gara: “A seguito di revisione, il calciatore numero 1 del Bologna Skorupski commette un fallo che impedisce una chiara opportunità di segnare una rete. Decisione confermata: cartellino rosso”. Sulla consecutiva punizione, Malinovskyi ha battuto Ravaglia accorciando le distanze. Al 78′ ci ha pensato poi Ekuban a pareggiarla con una gran girata di destro da dentro l’area di rigore.