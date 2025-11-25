Il Bologna, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato una variazione della lista per l’Europa League

Nella giornata di oggi, martedì 25 novembre, il Bologna, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto di aver modificato la lista per l’Europa League.

Il comunicato: “In base alla norma relativa alla sostituzione temporanea dei calciatori infortunati, il Bologna Fc 1909 ha presentato richiesta alla UEFA di inserimento in Lista A di Benjamin Dominguez in luogo di Remo Freuler, e di aggiunta in Lista B di Matteo Franceschelli”.

Ricordiamo che il centrocampista svizzero è alle prese con la riabilitazione post operazione dopo la frattura della clavicola rimediata a inizio novembre e che lo costringerà a restare fuori dai giochi per almeno un altro mese.

Italiano ha deciso dunque di inserire Benjamin Dominguez al suo posto visti anche gli stop di Rowe e Cambiaghi che resteranno fuori per qualche altra settimana.

I prossimi incontri del Bologna

La squadra di Vincenzo Italiano è alle prese con gli infortuni già da diverse partite. I giocatori indisponibili a oggi sono: Cambiaghi, Freuler, Skorupski e Rowe con Holm e Immobile recuperati solo in questi giorni.

Il Bologna nelle prossime settimane dovrà affrontare un vero e proprio tour de force che inizierà giovedì 27 novembre contro il Salisburgo in Europa League. Successivamente i rossoblù saranno impegnati contro la Cremonese lunedì 1 dicembre alle 20.45. Poi ci sarà la sfida contro il Parma di Coppa Italia del 4 dicembre e infine Lazio-Bologna domenica 7 dicembre alle 18:00 che concluderà il ciclo di 4 partite in 10 giorni.