Bologna, ufficiali gli addii di Calabria, Pobega e Pedrola

Il Bologna saluta i tre giocatori al termine dei rispettivi prestiti

È tempo di saluti in casa Bologna. Ufficiali gli addii di Davide Calabria, Tommaso Pobega ed Estanis Pedrola, che hanno chiuso le rispettive esperienze in prestito in rossoblù.

Il terzino e il centrocampista erano arrivati dal Milan. Il primo era arrivato nel mercato di gennaio, collezionando 11 presenze. Il suo contratto con i rossoneri è in scadenza, e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il secondo invece ha segnato 4 gol e 3 assist in stagione, tra cui la rete nel pareggio contro lo Sporting Lisbona in Champions League.

Lo spagnolo invece farà rientro alla Sampdoria. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, ha raccolto in totale tre presenze tra campionato e Coppa Italia.