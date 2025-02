Le parole del nuovo giocatore del Bologna Davide Calabria in conferenza stampa: “Voglio dimostrare il mio valore”

Dopo tanti anni passati con la maglia del Milan, Davide Calabria si è trasferito al Bologna dove ha iniziato una nuova fase della sua carriera. Intervenuto in conferenza stampa il terzino italiano ha spiegato: “Questo trasferimento è stata una scelta maturata con il passare dei giorni, è stata la cosa più giusta per tutti. Abbiamo affrontato la cosa in maniera matura ed è sembrata la più logica per tutti”.

“C’è stata un po’ di tristezza nell’addio – ha aggiunto -, ma so anche quanto ho dato per quella maglia, ma ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia del potenziale, il direttore mi ha fatto una buona impressione al telefono e anche vivendo qui ho trovato un ambiente piacevole, squadra ambiziosa che lavora tanto. Penso possa aiutarmi a fare una buona stagione da qui al termine e penso che io posso aiutare questa squadra a crescere, fin dal primo momento che sono arrivato sono stato subito contento e questo è molto importante per me”.

Sulla lite con Conceicao ha poi aggiunto: “Non vorrei tornare a parlare su quello che è successo“.

“Questa scommessa può far capire la mia ambizione – ha continuato – , senza firmare contratti a lungo termine, voglio giocarmi le mie carte in campo, qui sono tranquillo. Giochiamo a calcio, è una questione di ambizione, di voler far bene, non ho fretta di parlare di cose a livello economico, sono sempre sceso in campo, questa è un’altra prova che il fattore economico è l’ultimo dei problemi, tornare a giocare come ho sempre fatto. Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli. Oggi sono contento di stare qui non mi sono tolto un peso, sono in un ambiente che cercavo, sano, che ha voglia di fare, di lavorare nei migliori dei modi, con grande energia positiva che magari negli ultimi tempi è mancata”.

Bologna, le parole di Calabria

Calabria ha poi parlato del Bologna: “Una squadra super intensa, sempre dentro la partita, non è facile perché molto dispendioso, ma penso sia il motivo che sta dando risultati alla squadra. Possiamo fare meglio a livello realizzativo. C’è del talento che deve sbocciare”.

Sul ballottaggio con De Silvestri e Holm: “Lollo lo conosco da una vita ha giocato tante partite anche più di me.. sono qui da una settimana mi sembra di essere qui da diversi mesi. Molti ragazzi li conoscevo già, ci sono tanti giovani ambiziosi, ho trovato un’ambiente che vuole l’Europa, gli ultimi anni li ho giocati in Champions League e voglio tornare a giocarci. Competizione? Sono super abituato, al Milan ci sono sempre stati più terzini, Conti, Dalot… venivano da grandi stagioni. È giusto così, è normale che ci sia come in ogni squadra che punta a far bene. Come mi ha detto il mister non sarà facile per me ma sono venuto qui per dimostrare il mio valore. È uno stimolo in più per tutti per far bene. Di allenamenti non ce ne sono stati tanti ma vedendo i ragazzi qualcuno avrà un grande futuro”.

“Spero nella nazionale”

Calabria ora spera nel ritorno in nazionale? “Assolutamente, ho scelto una piazza ideale per poter rilanciarmi e ripartire – ha detto -, la nazionale è sempre un pensiero fisso, fa parte del mio pensiero. Europa? Siamo lì, nel giro di pochi punti tante squadre, quelle davanti viaggiano ad un ritmo importante, ci sono grandi squadre”.

Chiosa finale sulla sfida in programma contro il Milan: “Non vedo l’ora di giocarla, sono carico per questa sfida e anche di giocare quella sfida, è una novità e io le novità le prendo in maniera positiva, sarà piacevole incontrare i miei ex compagni ma non per quell’ultima partita”.

