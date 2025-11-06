Bologna-Brann, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna-Brann, match valido per la quarta giornata di Europa League.

Il Bologna proverà a dare continuità alla sua prima vittoria in questa stagione di Europa League, conquistata alla terza giornata in trasferta contro l’FCSB (2-1). I rossoblù cercano due successi consecutivi in una grande competizione europea per la prima volta dal 1998/1999.

Di fronte ci sarà il Brann, che ha iniziato il girone con una sconfitta contro il Lille (2-1) ma ha vinto le due successive gare senza subire reti, incluso il 3-0 sui Rangers alla terza giornata.

Si tratta del primo scontro diretto tra le due squadre, e il Bologna non affronta un avversario norvegese da quasi 60 anni.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Brann

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Daniel Niccolini.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Gudmundsson, Sørensen, Kornvig; Finne, Haaland, Mathisen. Allenatore: Freyr Alexandersson.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il match tra Bologna e Brann, valido per la quarta giornata di UEFA Europa League, è in programma alle ore 21:00 di giovedì 7 novembre 2025 allo stadio Renato Dall’Ara.

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWTV e Sky Go.