Bologna-Brann, le formazioni ufficiali

Secondo atto dei playoff di Europa League per il Bologna. I rossoblù ospitano il Brann con l’obiettivo di difendere il vantaggio dell’andata: in Norvegia era finita 1-0 grazie alla rete di Castro.

Sarà una gara molto importante, dunque, per la squadra di Italiano, reduce dai successo in campionato contro Udinese e Torino.

In caso di qualificazione, i rossoblù possono incontrare una tra Friburgo o Roma, dato che i giallorossi si erano posizionati proprio all’ottavo posto nella League Phase.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Brann

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Alexandersson

Dove vedere Bologna-Brann in tv e in streaming

Bologna e Brann si affrontano giovedì 26 febbraio allo stadio Dall’Ara di Bologna, fischio d’inizio alle 21.

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oppure in diretta streaming su Sky Go e NOW.