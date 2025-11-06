A metà primo tempo il Bologna resta in inferiorità nella sfida di Europa League

Si complica dopo poco più di venti minuti la partita del Bologna contro il Brann, valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League.

I rossoblù sono rimasti in dieci uomini al 23′, a causa di un’espulsione diretta per Lykogiannis in seguito a un fallo sul centrocampista avversario Kornvig.

Decisione che ha scatenato la protesta della panchina del Bologna e del terzino greco, che hanno giudicato il provvedimento come troppo severo. Infatti, il classe 93′ ha sì colpito l’avversario poco sopra la caviglia, ma lo ha fatto dopo aver passato il pallone, con un movimento naturale e dopo la giocata appena fatta.

Dopo pochi sei minuti, Vincenzo Italiano, al ritorno in panchina, ha deciso di coprirsi, inserendo Miranda e sacrificando Fabbian.