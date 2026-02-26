Bologna-Brann, rosso diretto per Sørensen: cosa è successo
Espulsione diretta per il giocatore del Brann dopo il fallo imprudente su Freuler
Episodio chiave nel finale di primo tempo del match di ritorno dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann.
Al minuto 37 del primo tempo, Sørensen cerca di recuperare il pallone andando però a colpire in modo irregolare Freuler.
Gamba molto alta e rosso diretto per il giocatore della squadra norvegese.
Ora vedremo come la squadra di Italiano gestirà il vantaggio di punteggio e la superiorità numerica in campo.