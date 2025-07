Bologna, interesse per Bøving dello Sturm Graz: la situazione

William Bøving, Sturm Graz (Imago)

In casa Bologna si cercano rinforzi per l’attacco: piace William Bøving dello Sturm Graz

È terminata la telenovela principale dell’estate del Bologna, quella legata a Dan Ndoye. Dopo il lungo corteggiamento del Napoli, alla fine è stato il Nottingham Forest a spuntarla per l’esterno svizzero, che si trasferirà in Inghilterra per 42 milioni più bonus.

Adesso, al di là del sostituto dell’ex Basilea, i rossoblù cercano nuovi rinforzi per l’attacco: tra questi risulta anche il nome di William Boving.

Attaccante danese classe 2003, lo Sturm Graz lo valuta tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il Bologna lo segue, ma non è l’unica: il 22enne infatti piace anche a Nizza e Mainz.

Resta da capire, adesso, se i rossoblù decideranno di affondare il colpo per lui.