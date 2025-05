Bologna, Sam Beukema (Imago)

Sam Beukema, difensore olandese del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport

Una stagione da incorniciare per il Bologna, che è riuscito a riconfermarsi – e superarsi – dopo l’ottima annata scorsa.

I rossoblù non saranno riusciti a qualificarsi in Champions League, ma hanno comunque alzato la Coppa Italia, riportandola in città dopo 51 anni.

Tutti protagonisti al centro del progetto: questa la filosofia di Vincenzo Italiano, che ha avuto fiducia in ogni giocatore della rosa ed è stato ripagato. Tra i leader indiscussi c’è stato in particolare Sam Beukema, autore di una grande stagione che gli ha permesso di attirare su di sé gli occhi di grandi club italiani ed europei.

A pochi giorni dall’ultima partita di campionato, il difensore olandese ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, le parole di Beukema

Prima di tutto, Beukema ha parlato della vittoria in Coppa Italia: “Arrivare in finale a Roma era già una cosa bella, però ovviamente una volta che ci si arriva si vuole vincere. Abbiamo fatto la storia, si sente ancora l’emozione quando si cammina in città“.

Abbiamo vinto perché abbiamo un gruppo molto unito, siamo molto stretti e questa è la nostra forza.“

Odgaard e Beukema, Bologna (imago)

“Bologna è la mia seconda casa”

Non potevano mancare le parole di apprezzamento verso Vincenzo Italiano, di cui l’olandese ha detto: “Con lui sono migliorato molto, spero rimanga perché è molto bravo, e alla fine penso che rimarrà“.

E per concludere: “Sono molto contento che i tifosi siano affettuosi verso di me, questa è come se fosse la mia seconda casa“.