Bologna, osservatori del Chelsea per Beukema: su di lui anche Inter e Juventus

Ad assistere a Bologna-Milan c’erano anche degli scout del Chelsea: nel mirino Beukema, che piace a Inter, Juventus e Atletico Madrid.

Continua l’incredibile stagione del Bologna che dopo la vittoria contro il Milan è salita a quota 44 punti, soltanto 5 in meno della Juventus quarta.

A vedere la sfida tra rossoblù e rossoneri sugli spalti c’erano anche alcuni osservatori del Chelsea, che hanno potuto guardare da vicino Sam Beukema.

Il difensore olandese è tra i giocatori più in forma della squadra di Italiano e gli inglesi hanno avuto buone sensazioni. I Blues, però, non sono l’unica squadra interessata a lui. Sulle sue tracce, come raccontato nelle settimane scorse, c’è anche l’Atletico Madrid e in Italia Juventus e Inter.

In questo senso per quanto riguarda la formazione bianconera molto dipenderà dal futuro di Motta, che lo conosce bene dai tempi del Bologna, mentre la pista nerazzurra è la più concreta.

Bologna, i numeri di Beukema

In questa stagione Beukema è stata una delle colonne portanti della squadra di Italiano. Il difensore olandese ha collezionato fin qui 34 presenze tra tutte le competizioni con addirittura 2 assist a referto.

Le statistiche più interessanti sono però quelle difensive: 56% di contrasti vinti, 14 tiri bloccati e 21 intercetti. Un muro.