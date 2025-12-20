Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, frattura angolata della clavicola sinistra per Bernardeschi

Redazione 20 Dicembre 2025
Federico Bernardeschi, attaccante del Bologna (Imago)
L’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di oggi il numero 10 del Bologna dopo l’infortunio procuratosi contro l’Inter

Ecco il comunicato della squadra rossoblù: “Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane”.

